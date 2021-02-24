По результатам общенационального рейтинга студенческой платформы STUD-POINT компания "ТЕДИС Украина" вошла в ТОП-25 работодателей, открытых талантам до 25 лет

Победителей определили пять экспертов украинского рынка труда, пишут "Українські новини".

Только за последний год более 30 студентов из высших учебных заведений Киева, Одессы, Полтавы, Херсона, Мариуполя и других городов стали участниками Студенческой программы "ТЕДИС Украина", которая действует с 2016 года. В рамках этой программы выпускники вузов получают опыт работы в системной компании с налаженными бизнес-процессами. Для молодых специалистов разработана специальная образовательная программа, помогающая облегчить процесс адаптации на новом рабочем месте.

"Выпускникам вузов очень важно внимательно подойти к выбору первого рабочего места, поскольку он во много предопределит дальнейшее развитие карьеры. Здесь важно учитывать бренд работодателя, позицию компании на рынке, историю, возможности для профессионального развития. За пять лет работы нашей Студенческой программы многие из ее участников стали частью "ТЕДИС Украина" и успешно развивают свою карьеру в нашей компании", - отметила директор департамента по работе с персоналом "ТЕДИС Украина" Ирина Ивасюк.

Справка о компании "ТЕДИС Украина"

"ТЕДИС Украина" - одна из ведущих украинских компаний по предоставлению логистических и дистрибьюторских услуг в сфере потребительских товаров. Национальная логистическая структура насчитывает 32 региональных структурных подразделения. Благодаря группе прямых продаж, включающих 340 лучших специалистов, Компания охватывает розничную торговую сеть, состоящую из порядка 45 000 розничных точек продаж по всей территории Украины. Общий штат компании насчитывает 2300 сотрудников.

Компания входит в ТОП-5 в рейтинге "Лучшие компании для лидеров" в Украине согласно опросу, проведенному Korn Ferry HAY Group. "ТЕДИС Украина" также вошла в 5-ку всех оптовых компаний в рейтинге "ТОП-100 налогоплательщиков" по данным Государственной налоговой службы Украины в 2019.

Также компания "ТЕДИС Украина" заняла 8 место в рейтинге "100 крупнейших частных украинских компаний" и 26 место в рейтинге "50 лучших работодателей" по версиям журнала Forbes Ukraine.