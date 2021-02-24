Министерство энергетики должно обеспечить условия для того, чтобы последний транш средств госбанков в объеме 4 млрд грн ГП «Гарантований покупець» полностью перечислил на выплату долгов предприятиям возобновляемой энергетики

Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко, который сообщил, что вчера на заседании Антикризисного штаба под председательством премьер-министра со стороны Минэнерго звучали заявления, снова толкают сектор возобновляемой энергетики в состояние неопределенности.

«Первое на что обращаю внимание - Минэнерго пытается изменить существующую систему государственной поддержки не решая ключевые вопросы рынка, а только перекладывая проблему как кипы бумаг из одной в другую сторону без изменений по существу», - сообщил Гончаренко.

По его словам, и.о. министра энергетики Юрий Витренко осветил видение определения налога на выбросы СО2 основным источником для осуществления выплат по «зеленому» тарифу, увеличив его до 10 евро за тонну выбросов, и уменьшив взамен размер тарифа на передачу Укрэнерго, из средств которого осуществляются выплаты.

«Однако от таких изменений никакого эффекта не следует ожидать, ведь плательщиками как тарифу, так и налога есть те самые промышленные предприятия. Прежде чем переходить на новый уровень и изменять подходы к определению источников выплаты зеленого тарифа должны выполнить существующие зобовьязння, на которых мы неоднократно акцентировали внимание », - подчеркнул депутат.

По его словам, речь идет о том, что из-за абсолютно дерзкое решение НКРЕКП, которое полностью вышло за пределы правового поля, а именно принятие установки, указанные средства были перечислены в пропорции 50/50 между производителями ВИЭ и Энергоатомом, задолженность перед производителями зеленой генерации была погашена лишь на 35% от необходимой суммы, которая должна поступить еще в конце 2020 (было уплачено 3125000000. грн.). При этом Гончаренко указывает, что «Энергоатом» уже полученные средства направил не по назначению, то есть не на погашение долгов.

«Поэтому в ближайшее время должно быть принято решение, которое обеспечит поступление кредитных средств от одного из банков в полном объеме на покрытие задолженности именно перед производителями« зеленой »генерации», - заявил депутат.

Также он добавил, что правительство и парламент должны уже в ближайшее время принять изменения в госбюджет и предусмотреть поддержку инвесторам в секторе, ведь в противном случае государство - потеряет инвесторов, которые еще ждут какие-то действия со стороны украинской власти.

Напомним, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Д. шныряли обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на середину февраля выплачено только 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы на видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13400000000 грн в течение этого года.

По мнению представителя Еврокомиссии в Украине Торстена Велерта, Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписан 2020 меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.