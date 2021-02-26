Ярослав Кучер, заместитель Министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации в эфире программы «Субъективно» с Яникой Мерило рассказал о вопросах безопасного хранения персональной информации пациентов в медицинских информационных системах.

«Сохранение и безопасное хранение — это вопрос, который меня больше всего беспокоит. Мы сейчас работаем над тем, чтобы был унифицирован стандарт, в том числе медицинских информационных систем, по поводу защиты персональной информации пациентов», - говорит Кучер.

Он отмечает, что вопросов утечки данных пока с медицинской электронной системы E-Health не было. При этом, Кучер акцентирует внимание на том, что врачи не должны отвечать за надлежащее хранение этих данных.

«Это не их специальность. Для этого есть соответствующие структуры и пусть они этим занимаются. И наша задача сделать, чтобы оно шло и хранилось правильно и этим вопросом занимались профессиональные специалисты, которые либо есть в структурах, или привлекаются на коммерческой основе», - считает заместитель министра

Он также коснулся вопроса о возможности пациентов самостоятельно контролировать свою информацию, видеть, кто ее запрашивает, выбирать, кому закрыть или открыть доступ и отметил, что подходы к этому вопросу отличаются в разных странах Европы.

«Мне нравится ситуация, когда можно эти данные априори удалить и никому их не предоставлять, если это нужно. Были случаи, когда к медицинским реестрам хотели на определенных рабочих группах иметь доступ, например, представители МВД. Такие вещи недопустимы, поскольку понятно, что я не хочу, чтобы какой-то следователь какого-то района смотрел мои медицинские показатели, чтобы, возможно, каким-то образом где-то повлиять или использовать это. Это частные данные людей и, конечно, этот вопрос нужно поднимать», - отметил Кучер.

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