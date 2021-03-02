Не биологи и их вакцины, а МВД, по мнению последнего, находится в центре борьбы с ковидом в Украине

Так комментирует экономист Александр Кущ в своем блоге просьбе силовиков к президенту НАН позволить им занять Институт физиологии им. Богомольца, чтобы разместить в здании личный состав.

Как считает эксперт, эта попытка занять здание Института свидетельствует о деградации науки в Украине на государственном уровне.

Кущ акцентирует внимание на достоинствах Института физиологии им. Богомольца и заслугах профессора Крышталя, который управляет им. Само учебное заведение является одним из крупнейших научных центров Украины, а Крышталь - академик, известный в европейских и японских университетах, из украинских ученых его цитируют больше всего. «Это человек, который был одним из, скажем так, наиболее вероятных претендентов на то, чтобы Украина наконец получила своего нобелевского лауреата», - отмечает Кущ.

«Фактически одним росчерком пера этот уникальный научный центр может быть уничтожен», - предостерегает экономист. В лабораториях Института физиологии размещается уникальное оборудование, проводятся различные научные эксперименты. Позволив МВД занять здание, мы, мол, подпишем смертный приговор украинской науке.

Кущ называет аргументы силовиков в пользу занятия здания Института физиологии циничными с их стороны. Да, МВД борется с агрессией на востоке Украины, но вряд для этого необходимо здание в центре столицы, считает эксперт.

«Кроме того, еще более цинично, я бы даже сказал, больше глупо звучит аргумент о том, что МВД является как бы центром борьбы с пандемией в Украине», - комментирует он второе заявление МВД. Именно биологи и биофизики в Институте им. Богомольца занимаются разработкой вакцины и лекарств от ковида, поэтому упрек силовиков звучит неубедительно. Кущ также отмечает, что такие заявления очень удивили бы экспертов Европы и США этими ложными акцентами.

Напоминаем, из-за критической ситуации с коронавирусом в трех областях карантин усиливается.

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