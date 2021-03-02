В Украине действует онлайн проект с массового обучения математике детей и учителей.

Об этом сказал топ-менеджер, бывший руководитель Carlsberg Ukraine и “Киевстар” Петр Чернышов в программе “Субъективно” с Яникой Мерило.

“Я, можно сказать, участвую в онлайн образовании. У меня есть мой, давай назовем его, социальный проект. Которые я делаю за свои деньги, но еще есть небольшие спонсоры, которые время от времени мне помогают. Но в основном - это мои личные деньги. Так получилось, что я по образованию математик, и у меня дед очень известный математик был в Советском Союзе, и мама математик. И я как-то считаю, что надо возвращать долги математике. И поскольку я сейчас живу в Украине и гражданин Украины, то вот я 4 года назад решил сначала учить олимпиадных детей передовой математике, а теперь мы учим еще учителей. При чем, массово учим”, - сказал Петр Чернышов.

По его словам, недавно у них закончился марафон “Контора Пи”, и они начали учить 212 учителей математики.

“Понятно, что онлайн. И раньше мы даже и не думали, что онлайн можно учить учителей. А теперь начали. Выяснилось, что совсем не все наши преподаватели могут учить онлайн. Это не так-то просто. Это все говорят, ой как просто, я сижу дома и читаю лекцию онлайн. Это ерунда. Вообще это так не работает. Поэтому мы решили сделать по другому. Мы сняли видеолекции. Мы нашли двух очень хороших преподавателей. И сняли 36 видеолекций. Которые мы выкладываем в нашу закрытую группу учителям. И к каждой лекции даем домашнее задание”, - добавил Чернышов.

Он отметил, что учителя сами проверяют свое домашнее задание в группах, и тех, кто не выполняет домашнее задание - их выгоняют.

“Такой онлайн курс. При этом, с жестокой проверкой, с общением учителей. У нас у учителей для общения мы в дискорде сделали сервер”, - сказал топ-менеджер.

По его словам, он 28 лет не преподавал лекции по математике, и опять сделал это, ему понравилось.

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