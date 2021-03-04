В программе «Что дальше» на канале «Знай24» политолог Дмитрий Снегирев поделился своими мыслями относительно решения Печерского суда города Киева задержать Анатолия Шария, пророссийского блогера, что сейчас живет в Испании.

«Как бы мы не относились к Шарию, но закон есть закон», - заявляет политический эксперт. По его мнению, делу не хватает какой-либо доказательности, кроме лингвистической экспертизы, а потому перспективы все же доказать его в суде мизерные.

«Я не сторонник Шария», - уверяет политолог, ведь их политические позиции сегодня диаметрально противоположные, а также добавляет, что блогер сделал о нем несколько передач.

Эксперт комментирует ситуацию с вызовом политического беженца на допрос в Украину. «Это говорит, собственно, о профессионализме людей, которые стоят за этим делом», - говорит он. Мол, очевидно, что Анатолий Шарий, находясь под защитой правосудия Испании, не будет ехать в Украину, иначе потеряет статус политического беженца. Кроме этого, на допросе предусматривалась видеоконференция, а значит физическое присутствие обвиняемого не нужно.

Напоминаем, Мусиенко комментирует действия Турции и объясняет, какая угроза нависла над Россией.

Ранее Politeka сообщала о том, что бессилие украинской власти привело к недовольству всех групп влияния.



