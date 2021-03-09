К каким изменениям в жизни рядового украинца приведет формирование государственного реестра и как это будет работать?
Своими мыслями по этому поводу поделился Мстислав Баник, руководитель проекта «Дія», в программе «Субъективно с Яникой Мерило».
Баник рассказывает, что раньше каждый раз в каждом учреждении нужно было заново предоставлять свои данные, но теперь - нет, достаточно лишь однажды подать документы. Что касается безопасности данных, то, как отмечает руководитель проекта, личная информация пользователей в «Дії» находится под защитой на нескольких уровнях. Далее он подробнее рассказывает о каждом из них.
Первый уровень защиты создает сам пользователь - это пароль и другие действия подобного характера. Второй - невозможность использования приложения «Дія» на ряде устройств.
«К счастью или к сожалению, это так. Это - то, что касается нашей стороны. Самих документов в «Дії» нет », - заключает он.
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