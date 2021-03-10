Для того, чтобы не возникало даже повода для «хайпа» на церковных вопросах, нужно просто придерживаться Конституции Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм канале, комментируя слова Президента Украины Владимира Зеленского об опасности «хайпа» на церковных вопросах и его негативных последствиях для украинского общества.

«Очевидно, что такие слова главы государства является четким месседжем для тех политиков, которые сегодня стремятся «создать» себе имя не за счет социальных или экономических инициатив, а за счет популизма. Это касается и «церковного вопроса». Однако таким политикам следует помнить, что инициируя антицерковные законы и выступая в качестве критиков Украинской Православной Церкви, они получают не только временный «хайп», но и касаются религиозной жизни миллионов граждан Украины - верующих УПЦ», - отметил епископ Виктор.

Он подчеркнул, что согласен со словами главы государства, о том, что «хайп» на «вопросе Церкви» действительно разделяет общество, поскольку «те люди, которые требуют от Церкви переименования, а тем более те, которые захватывают силой наши храмы, травят и преследуют верующих УПЦ - работают против мира и благополучия в Украине».

«Физическое и моральное насилие, агрессивная риторика в СМИ и политической сфере по отношению к УПЦ - все это создает постоянное напряжение и нивелирует миротворческие усилия как самой власти, так и отдельных ее представителей», - напомнил владыка.

Архиерей отметил, что православным христианам «хайп» не нужен, они всегда стремятся покоя и мира, хотят молиться и ходить в храмы.

«Задача же государства, в свою очередь, удовлетворить эти стремления и обеспечить соблюдение религиозных прав и свобод, четко прописанных в Конституции Украины.

Выход из ситуации довольно прост. Для того, чтобы не было даже повода для «хайпа», нужно просто придерживаться Конституции Украины. И тогда в государстве воцарится мир, спокойствие и единство», - заключил епископ Виктор.

Фото: Фейсбук / епископ Виктор