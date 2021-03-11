В 2005 году юго-восток Украины был заряжен на реванш, в то время как Виктор Янукович начал подготовку к избирательной кампании в качестве лидера Партии Регионов.
Об этом сказал политолог Кость Бондаренко в программе “Культ личности”.
“Виктор Янукович вернулся осенью 2005 года в Украину (из Москвы - ред.) и начал подготовку именно к кампании 2006 года в качестве лидера Партии Регионов. Юго-восток была заряжен дальше на реванш. Это чувствовалось”, - сказал Кость Бондаренко.
Он отметил, что Виктор Янукович сформировал достаточно сильную команду, привлек первого вице-премьера Андрея Клюева и нардепа Бориса Колесникова, которые показали фактически лучший результат на выборах.
“Но была еще третья сила, фактически. С одной стороны - оранжевые, посторанжевый лагерь. Раскол на две части. С другой стороны - бело-голубой лагерь. Была третья сила - это Владимир Литвин. Который имел все шансы тоже показать очень неплохой результат. Он стартовал с позиции 12,5%, это замеры с сентября 2005 года. Однако, его слишком осторожная позиция во многих вопросах привела к тому, что на самом деле его политическая сила не прошла в следующий раунд”, - добавил Бондаренко.
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По его словам, вместо того, чтобы объединять, Владимир Литвин на должности спикера Верховной Рады начал интриговать, тем самым начав войну на два фронта.
Как сообщала Politeka, Бондаренко рассказал о компромиссе между Ющенко и Януковичем.
Также Politeka сообщала, что по его мнению, с 2005 года президент Украины лишился абсолютной власти.