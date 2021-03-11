Государственная компания «Энергоатом» закончила 2020 год с рекордным убытком 4,8 млрд грн, что стало следствием коррупционной политики НКРЭКП во главе с Валерием Тарасюком

Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя НКРЭКП Алексей Кучеренко.

«Финансовый план Энергоатома, утвержденный правительством, предусматривал 1,8 млрд гривен прибыли. По факту имеем 4,8 млрд ущерба. Кто виноват в том, что с Энергоатома куда делось 6,6 миллиарда гривен? Да, действительно, есть вопросы и к менеджменту и в министерство, но главный герой этой трагедии у нас Тарасюк», - заявил нардеп на своей странице в Facebook.

Именно Тарасюк был автором грабительских схем «торговли воздухом», через которые приближенные к нему трейдеры неправомерно зарабатывали 1 млрд грн в месяц за счет государственного «Энергоатома», отметил нардеп.

«Он придумал схему« торговли воздухом »для своих товарищей и партнеров, благодаря которой Энергоатом ежемесячно терял по 1 млрд гривен. Тарасюк сознательно занижал цену на РДН и покрывал сомнительные аукционы Энергоатома. Наконец импорт, который в начале года приводил к балансовых ограничений АЭС, также проталкивал уважаемый председатель НКРЕКП », - отметил Кучеренко.

Ранее издание «Украинская правда» сообщило, что 2020 «Энергоатом» закончил с убытком 4,8 млрд грн в то время как финансовый план предусматривал 1,8 млрд грн чистой прибыли.