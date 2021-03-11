Политолог, аналитик, эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев считает гетмана Павла Скоропадского ярким примером для нынешней власти, в частности для президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом эксперт рассказал в программе «Романенко. Беседы».

Уже более ста лет общество задается вопросом: почему Павел Скоропадский не стал украинским Карлом Маннергеймом, а Украина не смогла отстоять свою независимость, как Финляндия? Руслан Бизяев высказал свою точку зрения.

«Почему у Маннергейма получилось, а у Скоропадского нет? Это люди в принципе одной эпохи, они пересекались. Потому что Маннергейм очень четко поставил перед Финляндией вопрос «или/или»: или мы делаем вот так, или мы откатываемся», - говорит Бизяев.

Он отмечает, что тогда Финляндия была развита, но там была сильная красная гвардия.

«Элиты по-другому мыслили. Почему у Скоропадского не получилось… Я считаю, что это огромная трагедия Украины. Потому что элиты не смогли пойти на компромисс. А почему? Потому что половина уже себя видела в других странах. Где себя видели Винниченко и другие товарищи? В Париже. Идеал для них был Париж, Берлин. А для других – Москва», - констатирует политолог.

По его мнению, Скоропадский – это яркий пример для нынешней украинской власти.

«Фильмы про Скоропадского должны были показывать. У нас снимают что-то вообще непонятное в кино, пилят деньги. А вот фильм про Скоропадского, улица Скоропадского… Понимать, почему Скоропадский зашел и, самое главное, почему он провалился – это важнейший урок истории. Но мы сейчас почему эту параллель проводим? Чтобы Зеленскому не стать Скоропадским, не надо повторять ошибки Скоропадского», - заявляет он.

Также Бизяев рассказал, сможет ли президент сделать реальные изменения в стране.

«У Зеленского есть шанс перевернуть колоду, но это надо делать быстро и не вот с этими людьми», - коротко сказал эксперт.

Ранее Politeka сообщала, что Кущ рассказал, какой парадокс происходит в украинской экономике.

Напомним, Бизяев заявил, что природные ресурсы могут провоцировать конфликты в обществе.