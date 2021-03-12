Госэкоинспекция Юго-Западного округа совместно с Николаевской ОГА проведут природоохранные мероприятия в прибрежно-защитной полосе Черного моря, чтобы проверить соблюдение требований законодательства.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный - говорится на официальном сайте ведомства, передает «Знай».

"Так, местные власти планируют привлечь дополнительную технику и оснащение, необходимое во время проведения проверок.

Особое внимание во время мер контроля будет сосредоточено на соблюдении требований сброса сточных вод и обращении с отходами», - отметил Андрей Малеванный.

Составляющей такой комплексной проверки будет и контроль за соблюдением природоохранного законодательства в акватории Черного моря. В первую очередь ДЭИ проконтролирует владельцев судов, швартующихся в портах.

«Сейчас мы проводим закупку дронов, использование которых позволит выявлять нарушения с воздуха. ГЭИ уже применяет практику фиксации разлива нефтепродуктов, вырубки деревьев и выявления незаконных свалок с помощью спутниковых снимков в рамках меморандума с Национальным центром управления и испытаний космических средств. Собственные дроны предоставят возможность делать это оперативнее", - добавил Андрей Малеванный.