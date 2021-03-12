В программе «Что дальше» на канале «Знай24» Геннадий Москаль, адвокат Руслана Щербаня, рассказал, что фильм «Наследник» заказали те люди, которых интересует компрометация Сергея Таруты, ведь считается, что ексдепутат получил деньги погибшего Евгения Щербаня, известного политика и донецкого предпринимателя.

Прежде всего Геннадий Москаль отмечает, что фильм сняли совсем не по плану Евгения Щербаня. Он предполагает, что стоят за «Наследником» люди, которых интересует компрометация ексдепутата Сергея Таруты. К сожалению, пока конкретных имен адвокат назвать не может.

Что касается самого Евгения Щербаня, то адвокат говорит так: «подставили, использовали, учитывая, что он не имеет средств к существованию, что он не имеет ни места работы, и тому подобное. Нет у него никакого бизнеса. Бизнес есть у Руслана».

Адвокат напоминает о второй проверке Генеральной прокуратуры 2013 года, когда выясняли, не попали ли активы погибшего Щербаня к Юлии Тимошенко. Результаты не подтвердили их наличие ни у Тимошенко, ни у Ахметова, ни у Таруты. Москаль отмечает, что эти фигуры занимались своим бизнесом.

Напоминаем, Бондаренко сделал сравнительный анализ речей Порошенко и Зеленского.

Ранее Politeka сообщала о том, что вокруг фильма о Щербаня разгорелась семейная драма.