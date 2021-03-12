Во время нападения на политика и предпринимателя Евгения Щербаня с женой в 1996 году в самолете также был их сын Руслан, однако указаний по его убийству не было и поэтому он остался жив.

Об этом сказал адвокат Руслана Щербаня Геннадий Москаль в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

Геннадий Москаль отметил, что хотя Руслан Щербань тоже находился в самолете, в котором расстреляли его мать Надежду Щербань и отца Евгения, однако, его не убили, так как началась паника между преступниками.

"Там один открыл беспорядочную стрельбу, также был сам Болотский в руку ранен... Не успели. Они убили еще людей, которые стреляли - таможенника, авиатехника, штурмана", - сказал Москаль.

Он отметил, что у Вадима Болотского, который получил за это дело пожизненное заключение, было задание убить Щербаня и его жену. О том, что сын должен быть в самолете - он не знал, и приказа его убивать не было.

"В отношении сына никаких указаний не было. Его жена была такая, как сегодня модно говорить, бизнес леди. То есть, заказчики прекрасно знали, что если они убивают Евгения Щербаня - Надежда... Будет рулит. Она имела жесткую хватку", - добавил адвокат.

Как сообщала Politeka, Геннадий Москаль назвал Евгению Щербаню имя заказчика убийства его отца.

Также Politeka сообщала, что Руслан Щербань раскрыл мотивы своего брата: “Ему заплатили или запугали”.