Во время нападения на политика и предпринимателя Евгения Щербаня с женой в 1996 году в самолете также был их сын Руслан, однако указаний по его убийству не было и поэтому он остался жив.
Об этом сказал адвокат Руслана Щербаня Геннадий Москаль в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.
Геннадий Москаль отметил, что хотя Руслан Щербань тоже находился в самолете, в котором расстреляли его мать Надежду Щербань и отца Евгения, однако, его не убили, так как началась паника между преступниками.
"Там один открыл беспорядочную стрельбу, также был сам Болотский в руку ранен... Не успели. Они убили еще людей, которые стреляли - таможенника, авиатехника, штурмана", - сказал Москаль.
Он отметил, что у Вадима Болотского, который получил за это дело пожизненное заключение, было задание убить Щербаня и его жену. О том, что сын должен быть в самолете - он не знал, и приказа его убивать не было.
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"В отношении сына никаких указаний не было. Его жена была такая, как сегодня модно говорить, бизнес леди. То есть, заказчики прекрасно знали, что если они убивают Евгения Щербаня - Надежда... Будет рулит. Она имела жесткую хватку", - добавил адвокат.
Как сообщала Politeka, Геннадий Москаль назвал Евгению Щербаню имя заказчика убийства его отца.
Также Politeka сообщала, что Руслан Щербань раскрыл мотивы своего брата: “Ему заплатили или запугали”.