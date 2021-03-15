В эфире программы «Романенко. Беседы» политический философ Владимир Шимальский рассказал о разных версиях развития стран мира и о том, почему определенные страны пережили внезапный экономический подъем, а у других этого может никогда и не случиться.

«Важный культурологический момент – создание привилегий не только для элиты, а и для всего общества. То есть вдруг неожиданно появилась идея, она, кстати, идет из христианства, как ценность личности каждой, все мы равны перед Богом. На западе появляется идея, что все люди равны и не может быть между ними такого неравенства страшного, которое существовало в течение тысячелетий. Эта христианская идея проникает в политику, начинает развиваться и вдруг элита понимает, что она должна подтягивать к себе не символически, а реально подтягивать к себе простонародье», - рассказал Шимальский.

Говоря об этом, он возвращается к теории колеи зависимости, которая дает повод для трех основных версий развития всего мирового сообщества, первую из которых отстаивал Йозеф Шумпетер, говоря о том, что вдруг с какого-то момента начинается развитие и резко идет вверх: происходит модернизация, научно-технический всплеск и экономический подъем и это характерно только для определенных стран.

«Это диагноз, остальные болеют хронически, они не в состоянии подняться и не поднимутся никогда. Потому что как бы происходит перестановка каких-то очень важных составляющих общественных, но ничего не меняется по сути. То есть рекомбинируются какие-то факторы, но колея остается колеей. Это старое мышление, вот то доброе «моя хата с краю», к примеру, и оно будет дальше двигаться. А вот эти общества, которые вдруг получили этот всплеск, они получили это в результате каких-то своих судьбоносных, непредсказуемых совершенно исторических моментов», - заявляет Шимальский.

Согласно этой теории, у других стран ничего не получиться пережить такой подъем, как бы они не старались. Другая версия, которую отстаивал Дуглас Норт, гласит, что это не так уж и страшно и какие-то выходы есть. В этом отношении он приводит интересный классический пример для институциональной теории.

«В 16-17 веке Испания и Великобритания идут совершенно одинаково в своем экономическом развитии, в Испании даже больше золота из-за того, что грабится Новый Свет. Но в течение двух веков Англия становится великой державой, над которой никогда не заходит солнце, а Испания продолжает волочить второстепенную роль где-то в хвосте европейского развития», - говорит Шимальский.

Он объясняет это созданием в 17 веке парламента, который начинает вместо казны, как в Испании, располагать всеми активами. Вследствие чего ресурсы распределялись более рационально и справедливо и это дало такой всплеск развития, который не может остановить ничего.

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