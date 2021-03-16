Ролик снят по современным технологиям, и все же главная идея - показать уникальность и космичность каждой женщины.

Презентация клипов Михаила Поплавского - это всегда интересный и познавательный мини-спектакль. Ведь присутствующие узнают об алхимии и магии создания ролика, знакомятся с главными героями, радуются обществом звездных гостей - известных артистов, выпускников вуза, топ-блогеров и продюсеров, ну и конечно получают величайшее наслаждение от юмора и гостеприимства самого поющего ректора. И каждый раз все это сопровождается феерическим зрелищем.

15 марта в Киевском университете культуры Михаил Поплавский презентовал новый концертный клип на песню, которую давно знают и любят украинцы - «Я твій Міша». На сцену Михаил Михайлович вышел в окружении стройных девушек в серебристых инопланетных костюмах - сам он выглядел очень импозантно: в темных очках и блестящем пиджаке - рассказал о новой творческой изюминке.

- Легкий, спокойный, эротичный, - так с юмором описал клип сам поющий ректор, чем вызвал шквал одобрительных аплодисментов. - Песню я посвятил красивым, сексуальным и креативным, симпатичным - женщинам Украины. Украинки - самые красивые женщины в мире. А чего хочет женщина - того хочет Бог!

По сюжету, сердце лирического героя клипа (конечно, самого Михаила Поплавского) покорила очаровательная блондинка, которая то одета в красный латексный плащ, эротично лакомится пьянкой вишней, то в шелковом темно-сиреневом одеянии летает в воздухе на огромной диско-шара. А романтические переживания героя подчеркивали милые бэк-вокалистки и зажигательные танцы участников сексуального балета.

- Это моя фишка, - говорит Михаил Поплавский. - Бек-вокалистки, суперовий балет и концертные клипы : 50 процентов - сюжетна линия, 50 процентов - концерт.

В главной женской роли снялась Лидия Шестопал - доцент кафедры бальной хореографии, преподаватель и лауреат многих конкурсов. Вместе с ректором они сотрудничают уже 13 лет, поэтому неудивительно, что в клипе между ними происходила настоящая химия.

Девушка поделилась некоторыми секретами работы:

- Мне было очень интересно, а иногда не просто сниматься в этом клипе, - рассказала Лидия. Было страшно качаться на огромной шара, я даже несколько раз упала. Но потом взяла себя и вы видите, как на экране все выглядит легко, непринужденно и очаровательно.

И действительно - небольшая платформа, на которой снимали видео - на экране превращается в другое измерение, объемное и магическое. Такого эффекта удалось достичь благодаря 3D.

Едва ли не впервые в Украине концертный клип снимали с использованием современных мировых технологий - 3D виртуальной реальности, LED cube, Unreal Engine, tracking systems и других. Кстати, снят он был в рекордно короткие сроки.

Слова мало что скажут зрителю, зато все это можно увидеть воочию на экране - ведь клип скоро выйдет на телевидении, на Youtube и других платформах.

Жизнь это праздник, а если праздника нет, то надо создать его, - убежден Михаил Поплавский. - Это тоже большое счастье - вкладывать часть своей энергии, позитива ради ваших улыбок. Я хочу, чтобы вы все были заряжены на любовь.

Съемки проходили силами студентов и выпускников КНУКиИ. Режиссер-постановщик, студент 5-го курса Михаил Харченко, режиссеры и режиссеры постпродакшна - Лилия Еременко и Яна Браценюк. Оператор-постановщик - Евгений Павличенко, дизайн проекту - Максим Галицын. Постановка танцевальных номеров - заслуга известного хореографа Ростислава Савченка.

Говоря о сотрудничестве со своими студентами, Михаил Михайлович отмечает: - Мы сами должны быть режиссерами своей жизни, ведь никто за нас ничего не сделает. И мы сейчас показываем, что надо жить на все сто. Таким образом, мы хотим дать пример украинскому шоу-бизнесу, как надо работать: «поднимайте пятую точку, включайте мозги и шевелите булками». Для того, чтобы шоу-бизнес двигался - надо всего лишь три вещи: первое - знать, что делать, второе - как делать, третье - взять и сделать!

И все это Михаил Поплавский доказывает собственным примером, заряжая кипучей энергией свою команду по полной.

В заключение Михаил Михайлович добавил еще интриги.

- Клип на песню «Я твій Міша» был снят исключительно для женщин. А вот следующий «Забава» - и мы скоро его презентуем - будет для мужчин.

СЛОВО ЗВЕЗДНЫМ ГОСТЯМ

16 лет назад в клипе «Крапива» Михаила Поплавского снялась Влада Литовченко. Она подчеркнула, что в то время это был невероятный и даже революционный клип.

Но сейчас, Михаил Михайлович, вы достигли таких высот, снимая клипы, что скоро у вас будут действительно космические зрелища. Я вас поздравляю с премьерой. Но хочу обратиться к вашим студентов и поздравить их с тем, что они имеют честь учиться в таком заведении, как Университет культуры. Ведь здесь практика и теория не расходятся с делом. У вас есть возможность прикоснуться к гению нашего времени - Михаилу Михайловичу Поплавскому.

Выпускница КНУКиИ певица Камалия сказала, что очень гордится таким ректором и его творчеством, а также его невероятной работоспособностью.

- Не знаю, в чем ваш секрет. Но вы всегда - юный орел. И свой будущий клип я буду снимать у вас.

Алина Гросу отметила, что ей очень нравится клип и он очень подходит Михаилу Поплавскому.

Очаровательные девушки, импозантный мужчина - это все очень привлекает внимание. Мы с вами, Михаил Михайлович, дружим уже более 21 года. Очень благодарна вам за то, что вы помогаете студентам и открываете им дорогу в жизнь.

ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ

«Миром правят три вещи: юмор, спорт и секс. Юмор - это коммуникация, спорт - это здоровье, секс - удовольствие - так живите все по-максимуму в свое удовольствие! »

Михаил Поплавский