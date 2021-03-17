Госэкоинспекция направила исковое заявление в суд на Барышевский поселковый совет, бездействие которого повлекло масштабное засорение и значительные убытки окружающей среде

«Речь идет о захоронении отходов, которое осуществлялось Барышевской ЖЭК и Барышевским поселковым советом на земельных участках, не предусмотренных соответствующими проектами и разрешениями. Площадь такой несанкционированной свалки составила 11 гектаров. Убытки, рассчитанные Госэкоинспекцией за это нарушение, составляют 8,7 миллиона гривен», - пояснил глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный, пишет Znaj.ua.

Чиновник подчеркнул, что захоронение отходов на участках, которые не являются специально обустроенными для этого, грозит настоящей экологической катастрофой для жителей окрестных населенных пунктов. Ведь опасные вещества из мусора попадают напрямую в почву и водоносные горизонты, ухудшая качество питьевой воды.

«Поэтому в суде Госэкоинспекция будет требовать остановить выполнение работ по удалению и захоронению отходов на указанном земельном участке, а также признать бездействие Барышевской поселкового совета и обязать должностных лиц принять меры реагирования по устранению выявленных нарушений. Кроме того, орган местного самоуправления обязан возместить ущерб, нанесенный окружающей среде», - заявил Андрей Малеваный.

Кроме того, глава ГЭИ добавил, что в настоящее время по материалам ГЭИ, направленными в Службу безопасности Украины, также открыто уголовное производство по статьям 239 «Загрязнение или порча земель» и 441 «Экоцид» Уголовного кодекса Украины.