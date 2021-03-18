Украинский предприниматель, писатель и общественный деятель Павел Себастьянович в программе «Романенко. Беседы» заявил, что украинский госаппарат нужно реформировать.

«Какая-то инициативная группа – «95 Квартал» или кто-то – вот они взяли власть. И так как они никогда не участвовали в каких-то реформаторских движухах, не писали законопроекты, я думаю, они подтянули только своих знакомых. Но в принципе, наверное, так бы делали очень много людей, которые пошли куда-то – они бы пошли со своей командой и подтаскивали своих знакомых. Вместо того, чтобы искать тех, кто действительно глубоко в теме сидит и уже давно есть у него решения каких-то вопросов… Лучше взять преданных, чем умных. Нам нужны не умные, нам нужны преданные», - говорит эксперт.

По его мнению, в Украине нужно в первую очередь реформировать госаппарат, а не бороться с олигархами.

«Первый миф, что во всем виноваты олигархи, отвлекает нас немного от того, что все-таки реформировать надо госаппарат. Не охотиться за олигархами… Вот нужно сконцентрироваться на реформировании госаппарата», - резюмировал Себастьянович.

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