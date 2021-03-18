Антирейтинги украинских политиков, которые прожили много политических циклов, не позволяют им побеждать в выборах и стать президентами.

Об этом сказал политолог Руслан Бортник в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

“Последние годы явка на востоке Украины и в центре - она выше, чем на западе Украины. Наоборот было. И вот там вот будет формироваться президент. Вот в этой нише потенциальной действительно может быть и Разумков или похожая фигура”, - сказал Руслан Бортник.

Он отметил, что это не означает, что для Петра Порошенко, Юлии Тимошенко, Александра Турчинова или других политиков, 2024 год будет последней политической осенью, поскольку все будет зависеть от их физической способности.

“У нас эти политики уже прожили много политических циклов, и я не исключаю, что они будут играть какую-то роль и следующем. Единственное что - президентами им не стать. Лидерами государства им не стать. Премьер-министрами, участниками коалиций, иметь какое-то место в политической системе - вполне. Это потолок. Антирейтинги уже не позволяют побеждать на выборах”, - добавил политолог.

По его словам, лидером центристского поля является Дмитрий Разумков, но все в его руках, и если он будет совершать ошибки - то у него не будет дальнейшей политической карьеры в качестве лидера.

“Я думаю, что из “Слуг народа” еще появятся фигуры. Я их знаю, не хочу называть эти фигуры. Те люди, которые баллотировались успешно, молодые, светлые, красивые депутаты… Я думаю, что могут появиться нейтральные фигуры. Какие будут неожиданные… Особенно это касается разного рода деятелей искусства, спортсменов. Какой-нибудь Усик, почему бы и нет”, - подчеркнул Бортник.

Как сообщала Politeka, появились фото, как выглядели Зеленский, Порошенко и Тимошенко в 90-ых.

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