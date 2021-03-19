Госпредприятие «Гарантированный покупатель» на аукционе 18 марта продало весь объем электроэнергии из возобновляемых источников 9 компаниям, сообщает пресс-служба.

Предприятие продало 120 тысяч МВт-ч «зеленой» электроэнергии. Спрос на такой вид энергии демонстрирует то, что на аукционе состоялось рост средневзвешенной цены продажи до 17% относительно стартовой позиции или до 1369 грн/МВт-час.

Среди компаний победителей – производственные, коммунальные предприятия, оператор системы передачи и другие участники рынка.

Отметим, что Гарантированный покупатель уже продал на аукционах около 312 тысяч МВт-ч «зеленой» электроэнергии, которая будет произведена в апреле.

Напомним, 10 марта представители иностранных инвесторов написали письмо В. Зеленскому с требованием вмешаться в критическое игнорирование властями условий меморандума по возобновляемой энергетике, поскольку Кабинет министров нарушает график выплаты долгов за произведенную в 2020 году "зеленую" электроэнергию.

Как сообщалось, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Иностранные инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на 15 марта выплачено лишь 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

Представитель Еврокомиссии в Украине Торстен Велерт указывает, что Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный 2020 меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.