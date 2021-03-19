Доллар - это крупнейшее изобретение мира в 20 веке. Так в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил Марк Гинзбург, украинско-американский бизнесмен.

Гость программы рассказывает о действиях, к которым прибег новый президент США Джо Байден в начале своего правления: напечатать 1,9 триллиона долларов, одну половину которых выделить на выплаты американцам, другую - перечислить в банки.

Соответственно, это реальные активы, которые по нынешней низкой цене покупают в США. Следствием же для остального мира стала инфляция. «Потому что у них нет такого компенсационного инструмента как доллар», - объясняет Гинзбург.

Эксперт вспоминает дискуссии, которые когда-то происходили по поводу цены доллара. Тем не менее, на сегодняшний день они прекратились. «Сегодня все понимают, что доллар стоит ровно столько, сколько стоит бумага, на которой он напечатан, зеленая краска и расходные материалы, которые заправляются в принтеры», - утверждает бизнесмен.

По мнению эксперта, современным миром управляет доллар, ведь это безопасная резервная валюта.

Напоминаем, Гинзбург рассказал, стоит ли хранить сбережения в долларах.

Ранее Politeka сообщала о том, что нельзя сравнивать сегодняшнюю рецессию с Великой депрессией.