Доллар - это крупнейшее изобретение мира в 20 веке. Так в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил Марк Гинзбург, украинско-американский бизнесмен.
Гость программы рассказывает о действиях, к которым прибег новый президент США Джо Байден в начале своего правления: напечатать 1,9 триллиона долларов, одну половину которых выделить на выплаты американцам, другую - перечислить в банки.
Соответственно, это реальные активы, которые по нынешней низкой цене покупают в США. Следствием же для остального мира стала инфляция. «Потому что у них нет такого компенсационного инструмента как доллар», - объясняет Гинзбург.
Эксперт вспоминает дискуссии, которые когда-то происходили по поводу цены доллара. Тем не менее, на сегодняшний день они прекратились. «Сегодня все понимают, что доллар стоит ровно столько, сколько стоит бумага, на которой он напечатан, зеленая краска и расходные материалы, которые заправляются в принтеры», - утверждает бизнесмен.
По мнению эксперта, современным миром управляет доллар, ведь это безопасная резервная валюта.
Довольная Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
Сгорающая от любви "Холостячка" Мишина засветила роскошную квартиру, где живет с Эллертом: "Очень романтично..."
"Лохматая" Билык удивила внешностью в романтичном образе: "Вообще не похожа на себя"
Кто скрывается в костюме Ворона в шоу "Маска": в сети рассекретили имя звездного участника, "Юра, прости..."
Закатившая скандал на "Голосі країни" Мария Рак призналась в болезни, которую скрывала: "Было уже так плохо..."
Напоминаем, Гинзбург рассказал, стоит ли хранить сбережения в долларах.
Ранее Politeka сообщала о том, что нельзя сравнивать сегодняшнюю рецессию с Великой депрессией.