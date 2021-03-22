Конституция Украины не предусматривает юридического наказания народных депутатов за голосование и принятие того или иного решения, даже «предательского», следовательно, ратификация Харьковских соглашений останется без приговора.

Об этом в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал политолог Александр Мусиенко.

Прежде всего, эксперт отмечает, что обвинять украинскую власть в принятии определенных решений, противоречащих национальным интересам государства, безусловно, можно, но не стоит рассчитывать на приговор и надлежащее наказание этих политиков.

«Поскольку Конституция не запрещает им голосовать, даже если это кто-то может назвать каким-то предательским актом», - объясняет Мусиенко.

С другой стороны, сейчас есть другие вопросы, считает политолог, поэтому решать в первую очередь нужно их: война в Донбассе, эпидемия и кризис, который она породила, отсутствие вакцины от коронавируса.

Мусиенко также вспоминает, что уголовное расследование ратификации Харьковских соглашений началось уже давно, в 2014 году. В частности, это, прежде всего, касается бывшего президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения. Тем не менее, больше результатов нет. «И следствие зашло в тупик, поскольку там присутствуют народные депутаты, которых нельзя привлечь к ответственности», - констатирует он. Народным депутатам же можно разве вынести оценку.

Напоминаем, Поляков прокомментировал решение СНБО расследовать ратификацию Харьковских соглашений .