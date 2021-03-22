Воплотив в реальность строки из государственного гимна «На земле своей господствовать не дадим никому», украинцы получат и свою страну, и свои национальные идеи.

Такое мнение высказал в программе «Диалоги с Макаренко» народный артист Петр Мага.

Народный артист рассказал, что нужно сделать, чтобы Украина получила большую национальную идею. Он считает, нужно воплотить государственный гимн в реальность. «Если только один пункт из гимна будет выполнено - мы будем иметь свою страну», - убежден он.

Коснулся Мага и темы национальной правды, она, мол, у каждого своя. Поэтому не стоит судить чужих национальных героев, пусть это даже были неоднозначны в истории фигуры, но люди имеют право их чествовать.

Он также комментирует ситуацию с ресурсами в государстве и в мире вообще. Какими бы там не были подсчеты экспертов, но нужно понимать, что Украина в этом плане довольно богатая и обеспечена. «У нас одна Запорожская область в своих недрах имеет больше, чем вся Австралия вместе взятая», - утверждает артист.

С другой стороны, эти ресурсы нужно оберегать. Например, Мага рассказывает о Японии и Израиле, где с помощью лесных насаждений пытаются откорректировать климатические условия. Совершенно противоположная ситуация сложилась в Украине - тотальная вырубка древесины на экспорт в Европу. «Нам говорят - везите нам дрова материалы - мы вам будем мебель продавать. А можно мы будем у себя мебель эту выпускать, люди будут иметь работу, люди будут иметь возможность продавать с добавленной стоимостью», - возмущается Мага.

Напоминаем, Петр Мага рассказал, почему уровень государства неуклонно падает.

Ранее Politeka сообщала о том, что Петр Мага прокомментировал языковое многообразие в Украине.