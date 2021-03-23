Война на Донбассе идёт вот уже восьмой год, но большую часть этого срока – в вялотекущей форме. Практика показала, что держать оборону в такой войне Украине вполне по силам. Но что будет, если Россия всерьёз пойдёт в наступление? Готова ли к этому наша страна?

Ситуацию в программе «Романенко. Беседы» комментирует журналист, главный редактор сайта «Цензор.НЕТ», обозреватель «Зеркала недели» Юрий Бутусов.

«Даже большое российское вторжение не приведёт к развалу Украины. Такой риск был в 2014 году, но теперь его нет. Пришло время, и украинское общество сплотилось в своём отношении к России, к войне, к своей судьбе. Так что большая война консолидирует украинское общество», - считает гость программы.

По его мнению, Россия вряд ли способна на такое вторжение. Сил у неё не так уж много. Численность российских сухопутных войск за последние семь лет не увеличивалась. Но РФ в самом деле проводит военную реформу, и, к сожалению, намного активнее, чем Украина.

«Они делают какие-то системные вещи. Эти реформы в России направлены на качество, на увеличение интенсивности боевой подготовки, на перевооружение армии. Но не на увеличение её численности», - отмечает Юрий Бутусов.

Ранее, как сообщает Politeka, он осудил призывы к переговорам с Путины, которые деморализуют Вооружённые силы Украины.

Также Бутусов обвинил президента в участии в коррупционной схеме.