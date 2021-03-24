Из-за бездействия «Укрпрофздравницы» будет отключен от электроснабжения «Славкурорт» - единственный в Украине санаторный комплекс, полностью оборудованный для людей с инвалидностью.

Об этом рассказала глава Донецкой областной организации лиц с инвалидностью Надежда Поламарчук.

Глава Донецкой организации лиц с инвалидностью сообщила, что Славкурорт больше полугода потребляет свет незаконно, так как не имеет договора с поставщиком электроэнергии. Кроме того, у предприятия есть задолженность за свет более 9 млн грн. По ее словам, это приведет к тому, что предприятие будет отключено от подачи электричества.

«Для этого в первую очередь надо найти поставщика электроэнергии, во вторую - решить проблему с задолженностью за электроэнергию. Это поможет сохранить работу предприятия уже сейчас», - отметила глава организации лиц с инвалидностью.

Надежда Поламарчук возлагает ответственность за ситуацию на «Укрпрофздравницу» - балансодержателя санатория «Славкурорт»: «Руководство «Укрпрофздравницы», которое управляет «Славкурортом», решило, что такой уникальный санаторий не нужен жителям Славянска и всей Украины. И систематически уничтожает предприятие, продает все имущество предприятия, что представляет ценность - коммуникаций, мебель, оборудование».

Активистка подчеркивает, что ни руководство санатория, ни мэрия города не способствуют решению проблем и сохранению «Славкурорта» и обращается за помощью к Министерству социальной политике и Елене Зелекнской : «Призываю тех, кому не может быть все равно - Министерство социальной политики и Елену Зеленскую включится в сохранение одного из самых крупных санаторных комплексов для людей с инвалидностью».