Доплати для пенсіонерів в Одеській області нараховуються автоматично — додатково звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Щомісячні надбавки отримують ті, кому виповнилося 70, 75 або 80 років і чия пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

Доплати пенсіонерам в Одеській області передбачені не лише за понаднормовий стаж, а й за досягнення певного віку. Як пояснюють у Пенсійному фонді України, вікову надбавку призначають автоматично — заяви й довідки не потрібні.

Доплати для пенсіонерів в Одеській області призначають, коли людині виповнюється 70, 75 або 80 років. Обов'язкова умова — розмір пенсійної виплати з 1 січня 2026 року не має перевищувати 10 340,35 грн. Тим, у кого пенсія більша за цю межу, вікова надбавка не призначається.

Скільки додадуть до пенсії за віком

Сума залежить від вікової категорії: від 70 до 74 років — 300 грн, від 75 до 79 років — 456 грн, від 80 років — 570 грн щомісяця. Детальні роз'яснення розміщено на офіційному сайті ПФУ.

Надбавку нараховують з дня досягнення відповідного віку. Якщо людина народилася 1 числа, повний розмір доплати виплатять разом із пенсією за цей місяць. Народженим, наприклад, 20 числа — доплату розрахують лише за 10 днів після дня народження.

Чому після 75 років додають лише 156 грн

Тому, хто вже отримує 300 грн з 70 років, після 75-річчя донарахують ще 156 грн. У сумі вийде 456 грн — саме стільки передбачено для вікової групи 75–79 років. Після 80 років розмір доплати зросте до 570 грн.

Чи потрібно звертатися до ПФУ

Ні, окремого звернення не потрібно: перерахунок відбувається автоматично за даними, що вже є в реєстрі Пенсійного фонду. Перевірити нараховану доплату можна в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ або звернувшись на гарячу лінію.

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