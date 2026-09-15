Рецепт ніжних млинців на сковороді вимагає доброго посуду — і якщо ваша антипригарна сковорідка потемніла від жиру та нагару, це ще не привід купувати нову. Є прості домашні методи, які повернуть їй чистоту.
Спосіб 1: сіль і столовий оцет
Це найбезпечніший варіант — він не пошкодить антипригарне покриття. Вам знадобляться харчова сіль та столовий оцет 9%, а також звичайна кухонна губка.
Насипте на дно сковороди товстий шар солі, потім полийте оцтом. Губкою перетворіть суміш на пасту й рівномірно розподіліть по всій забрудненій поверхні. Оберніть сковороду целофаном і залиште відмокати на 30 хвилин. Після цього нагар знімається без зусиль.
Спосіб 2: нашатирний спирт у пакетах
Цей метод — для більш стійких забруднень зовні. Нашатир — засіб агресивний, тому обов'язково надіньте гумові рукавички та маску, а у приміщенні зробіть протяг.
Відкрутіть ручку сковороди. Помістіть її в один сміттєвий пакет, потім загорніть ще у два — щоб запах не поширювався. Нанесіть нашатирний спирт на губку й обробіть нижню частину сковороди. Щільно зав'яжіть пакети ниткою і залиште на ніч. Якщо нагару дуже багато — витримуйте довше. Після процедури нагар зніметься губкою майже без зусиль.
Як очистити сковорідку з антипригарним покриттям зсередини
Для внутрішньої поверхні господині радять простий і делікатний спосіб — лимон. Розріжте фрукт навпіл і м'якушем та соком почіщайте внутрішню частину сковороди. Кислота лимона м'яко справляється з жировими плямами, не пошкоджуючи покриття.
Що важливо пам'ятати
- Оцет і сіль — найбезпечніший варіант для покриття.
- Нашатир — ефективніший, але потребує захисту рук і дихання.
- Для внутрішньої поверхні підходить лимон — без хімії.
- Жодного абразивного приладдя: металеві мочалки та жорсткі щітки руйнують антипригарний шар.
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