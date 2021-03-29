В Украине государство должно ставить интересы родителей на первое место и создавать условия, чтобы детей было рожать выгодно.

Об этом сказал сооснователь Украинского института будущего Анатолий Амелин в эфире программы “Романенко Беседы”.

“Государство должно ставить интересы родителей на первое место. Создавая условия, чтобы детей было рожать выгодно, растить интересно и, скажем так, не тяжело… У многих молодых пар, где парень и девушка молодые рожают детей - кто-то остается с ребенком дома. То есть, из экономических процессов выпадает один человек. И государство должно помочь чтобы люди не выпадали из экономики”, - сказал Анатолий Амелин.

Он отметил, что у нас в стране гендерные проблемы и говорят многие о том, что женщины теряют права и получают меньше зарплаты. Но причиной тому является то, что женщины из-за рождения детей менее активно двигаются по карьерной лестнице, что должно выровнять государство.

По его словам, в Украине в целом выросла рождаемость и в благополучных, и в малоимущих семьях после того, как им стали выдавать помощь.

“Но та модель помощи родителям, которая была предусмотрена 10 лет назад - она была заморожена и не индексировалась. Соответственно, через какое-то время эти деньги перестали быть значимым каким-то элементом для мотивации”, - добавил Амелин.

Он отметил, что в Сингапуре делают ставку на то, чтобы женщины с высшим образованием не боялись рожать детей, и Украина сейчас подходит к аналогичной модели, чтобы семьи не рожали детей ради жизни на детское пособие.

Как сообщала Politeka, Николай Томенко рассказал о трагической ситуации с рождаемостью-смертностью в Украине: "На 300 тысяч человек...".

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