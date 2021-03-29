В Украине государство должно ставить интересы родителей на первое место и создавать условия, чтобы детей было рожать выгодно.
Об этом сказал сооснователь Украинского института будущего Анатолий Амелин в эфире программы “Романенко Беседы”.
“Государство должно ставить интересы родителей на первое место. Создавая условия, чтобы детей было рожать выгодно, растить интересно и, скажем так, не тяжело… У многих молодых пар, где парень и девушка молодые рожают детей - кто-то остается с ребенком дома. То есть, из экономических процессов выпадает один человек. И государство должно помочь чтобы люди не выпадали из экономики”, - сказал Анатолий Амелин.
Он отметил, что у нас в стране гендерные проблемы и говорят многие о том, что женщины теряют права и получают меньше зарплаты. Но причиной тому является то, что женщины из-за рождения детей менее активно двигаются по карьерной лестнице, что должно выровнять государство.
По его словам, в Украине в целом выросла рождаемость и в благополучных, и в малоимущих семьях после того, как им стали выдавать помощь.
Дан Балан ошеломил возвращением на "Голос країни", все ради Кароль: "Малыш, ты че нервничаешь?"
Прожиточный минимум в Украине изменится, в Минсоцполитики сделали важное заявление: "Для расчета соцвыплат..."
Путешествия сказались на жизни Комарова из "Мир наизнанку", ведущий просит о помощи: "О Боже, это реально..."
Скандалы Потапа и Насти Каменских, пара оказалась на грани распада: "Ты должен ее вернуть"
Распоясавшийся Данилко нашел себе невесту, Каменских с Поляковой приревновали: "Андрей, она забеременела!"
“Но та модель помощи родителям, которая была предусмотрена 10 лет назад - она была заморожена и не индексировалась. Соответственно, через какое-то время эти деньги перестали быть значимым каким-то элементом для мотивации”, - добавил Амелин.
Он отметил, что в Сингапуре делают ставку на то, чтобы женщины с высшим образованием не боялись рожать детей, и Украина сейчас подходит к аналогичной модели, чтобы семьи не рожали детей ради жизни на детское пособие.
Как сообщала Politeka, Николай Томенко рассказал о трагической ситуации с рождаемостью-смертностью в Украине: "На 300 тысяч человек...".
Также Politeka сообщала, что Котенкова отметила, что дети и формируемый ими спрос — серьезная база для наполнения бюджета.