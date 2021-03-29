Настоящая молитва наполняет сердце любовью и миром, дает силы проходить испытания, а медитация создает иллюзию гармонии, которая при первых трудностях растворится.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «ФОМА в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Молитва - это крик души к Богу, просьба о помощи, слова благодарности. Молитва - это дар Божий, и ее происхождение - Божественное.Медитация не имеет Божественного начала, у нее другие цели и задачи. Она не приближает человека к Богу, а сосредоточивает его на самом себе, своих ощущениях, состояниях, эмоциях», - объяснил митрополит Антоний.

Владыка рассказал о том, что методики совершения молитвы и медитации, как и конечная их цель, абсолютно разные.

«Молитве чуждо отслеживание каких‑либо состояний и, тем более, сосредоточение на них.Она исходит из сердца и ведется разумом. Каждое слово должно быть сознательным, вдумчивым и благоговейным.Практики медитации предлагают расслабление, погружение в некую реальность, созданную воображением, то есть в иллюзорный мир. И если человек психически не устойчив, такие практики могут легко довести до раздвоения личности, сумасшествия», - подчеркнул владыка.

Он напомнил, что настоящая молитва всегда исходит из сердца, стремящегося к добру, а медитировать можно, оставаясь и злым, мстительным, потому что к духовной жизни медитация никакого отношения не имеет.

По мнению митрополита Антония, важно понять, что медитация, как правило, направлена на возвеличивание человеческих возможностей, аэто «очень опасный путь, человек очень скоро может увидеть всю свою несостоятельность и немощь».

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний