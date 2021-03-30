В программе «Субъективно с Яникой Мерило» Марко Михкельсон, эстонский политик и журналист, высказал свое мнение относительно войны с Россией на Донбассе.

Эстонский журналист вспоминает, что бывал в Украине близко к линии разграничения еще в 2018 году, то есть 3 года назад, а потому не знает точно, какая ситуация на востоке сейчас. Он следит за новостями из Украины, но отмечает, что еще важнее сообщения, которые транслирует пропаганда России.

«Мы должны быть очень и очень внимательны по поводу того, какая эскалация может там произойти на следующей неделе, а может быть даже месяце», - предупреждает Михкельсон. Следовательно, рано пока говорить о замороженном конфликте на востоке, ведь уже 7 лет там сохраняется состояние постоянного напряжения.

В то же время Михкельсон видит в агрессивной политике России глубокие корни и давнюю историю. Это нужно понять всему мировому сообществу и Украине, в частности. «Верить, что есть какие-то выходы из этой ситуации, очень быстрые выходы… Этому я не верю», - заключает он.

Напоминаем, Михкельсон рассказал, работают санкции против РФ .