Госэкоинспекция официально приглашена присоединиться к Рабочей группе по вопросам окружающей среды и уголовного права, созданной Европейским комитетом по проблемам преступности при СЕ.

Вместе с опытными европейскими учреждениями, органами и объединениями Госэкоинспекция будет нарабатывать решения для борьбы с растущим количеством преступлений против окружающей среды. В целом к сотрудничеству присоединилось 17 стран Европы, среди которых Германия, Франция, Швейцария, Финляндия.

«Участники рабочей группы будут сотрудничать по следующим направлениям:

- Определение основных экологических рисков как в Европе в целом, так и в отдельных государствах;

- Анализ национальных уголовно-правовых систем, выявление их слабых мест и обмен опытом для их реформирования;