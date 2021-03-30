Госэкоинспекция официально приглашена присоединиться к Рабочей группе по вопросам окружающей среды и уголовного права, созданной Европейским комитетом по проблемам преступности при СЕ.
Вместе с опытными европейскими учреждениями, органами и объединениями Госэкоинспекция будет нарабатывать решения для борьбы с растущим количеством преступлений против окружающей среды. В целом к сотрудничеству присоединилось 17 стран Европы, среди которых Германия, Франция, Швейцария, Финляндия.
«Участники рабочей группы будут сотрудничать по следующим направлениям:
- Определение основных экологических рисков как в Европе в целом, так и в отдельных государствах;
- Анализ национальных уголовно-правовых систем, выявление их слабых мест и обмен опытом для их реформирования;
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- Оценка существующих штрафных систем в европейских государствах, наработка предложений по их изменению;
- Определение основных принципов уголовного и экологического права, которые должны внедряться во всех странах Европы», - рассказал Андрей Малеваный.
Чиновник подчеркнул, что участие в рабочей группе является важным для эффективного реформирования природоохранного контроля.
«Мы будем налаживать сотрудничество с ведущими европейскими учреждениями, изучать и анализировать их работу и практические кейсы, а на основе этого работать над тем, чтобы экологический контроль в Украине был более эффективным», - отметил Андрей Малеваный.
Он также отметил, что рост экологической преступности наблюдается не только в Украине, но и в целом в мире. Так, по данным Интерпола, экологические правонарушения являются четвертым по величине преступным сектором на планете. Ежегодно природа несет убытки на сумму от 91 до 258 миллиардов долларов.
«Недавно Президент Украины объявил борьбу с экологическими преступлениями приоритетной задачей уголовной политики. Успешный опыт европейских стран является очень важным для развития эффективной системы противодействия таким правонарушениям в нашей стране», - добавил Андрей Малеваный.