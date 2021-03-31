Украина пока не имеет национальной идеи. Но есть ли она у других стран? А если да, то какая она, например, у России или США?

Своё мнение в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает мыслитель и общественный деятель, философ, футуролог, юрист, автор книги «Омріяна Україна. Ключ до майбутнього» Алексей Толкачёв.

«Национальную идею часто просят сформулировать одной фразой или одним словом – а это невозможно. Это всё равно что просить Иисуса Христа одной фразой выразить суть христианства. На самом деле это целый набор нарративов, мечтаний, устремлений», - говорит гость программы.

Для примера он напомнил об американской идее: свободе и самореализации. Но, по словам Толкачёва, всё это держится на идее имперского величия и наследования традиций Римской империи. Недаром Конгресс заседает в здании Капитолия, где надписи сделаны на латыни. США не имеют отношения к Риму, но наследуют его традиции. А Россия пытается построить идею «русского мира», привязавшись к Руси – хотя вся она осталась в Киеве. Впрочем, хотя Россия и пыжится, у неё мало что получается. Двуглавого орла она, по сути, тоже украла у Римской империи, которая смотрела и на запад, и на восток. У японцев это амбициозная идея величия, совершенства, экспансии.

«В основе национальной идеи должны лежать ценности, но этого мало. Мы должны понимать, куда она направлена – в прошлое, настоящее или будущее», - считает Алексей Толкачёв.

Ранее, как сообщает Politeka, он отмечал, что Украина должна выиграть и информационную, и психологическую, и мировоззренческую войну с Россией.

Также Толкачёв объяснил, почему не удаётся прекратить войну на Донбассе.