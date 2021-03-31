1 апреля 1906 была подписана Международная конвенция по охране птиц. С тех пор в мире отмечается Международный день птиц. Цель – привлечь внимание общества к сохранению видового разнообразия и численности птиц. Почему это важно и какую роль играют новейшие технологии в исследовании многообразия птиц и летучих мышей?

Птицы живут на планете более 150 миллионов лет, и нет на Земле такого уголка, где бы их не было. Естественно при этом, что их внешний вид, как и образ жизни, разнообразны.

Устойчивость экосистем, планеты Земля и жизни человечества зависит именно от количества видов. Чем их больше, тем выше устойчивость. Если же видов будет недостаточно, экосистема потеряет одно свое звено, в результате чего возникнет дисбаланс. Чтобы остановить глобальные потери биоразнообразия, в 1992 году 168 стран подписали Конвенцию ООН об охране биоразнообразия и призвали мировое сообщество сплотиться вокруг фундаментальной угрозы для поиска решений по уменьшению влияния на окружающую среду. Одним из инструментов сокращения воздействия на окружающую среду является снижение выбросов СО2, например, за счет развития и увеличения доли генерации электроэнергии из возобновляемых источников энергии в энергосистеме страны.

В Украине одним из крупнейших производителей электроэнергии из возобновляемых источников является ДТЭК ВИЭ. Зеленый портфель компании включает в себя три солнечные и три ветровые электростанции общей мощностью 1 ГВт. Они повышают энергетическую независимость Украины и улучшают экологическую ситуацию в стране. В 2020 году использование сгенерированной электроэнергии зелеными станциями ДТЭК ВИЭ позволило избежать выброса в атмосферу эквивалента 2,4 млн тонн СО2.

ДТЭК ВИЭ стремится обеспечить защиту окружающей среды, совершенствовать производственные и управленческие процессы, следуя принципам устойчивого развития, инвестировать в природоохранные мероприятия во всех сферах деятельности своих предприятий. Природоохранная деятельность является неотъемлемой частью ESG-стратегии и соблюдения Целей ООН в области устойчивого развития.

4 раза в год в регионах присутствия ДТЭК ВИЭ проводит исследования по методике Шотландского фонда природного наследия. Для подсчетов биоразнообразия используются и новейшие технологии – наблюдение за птицами и рукокрылыми происходят с помощью спутниковой связи.

По результатам исследования в 2020 году, на территориях расположения зеленых ветровых электростанций наблюдалось 54 вида птиц в период весенне-осенней миграции, 26 видов в период зимовки, 43 вида в период гнездования. Также зафиксировано 10 видов летучих мышей, 6 видов земноводных и пресмыкающихся, 10 видов диких растений.