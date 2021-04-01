Украина должна развивать локализацию производств оружия, поскольку в случае эмбарго она останется ни с чем. При этом, оружие можно сейчас покупать в Турции.

Об этом сказал политтехнолог Тарас Загородний в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

Тарас Загородний отметил, что у США есть интерес в уничтожении украинских предприятий, чтобы у них покупали оружие и не создавали что-то свое.

“В этом случае нужно понимать интересы, и свет клином не сошелся. Вот ходят сейчас слухи, что вроде мы у Франции будем закупать “Рафаэли” за 4 млрд долларов. Вопрос - зачем? Во-первых, французы - это явные союзники Российской Федерации. У нас есть под боком более вменяемый союзник, с которым тоже временно совпадают интересы - это Турция”, - сказал Загородний.

Он отметил, что турецкое вооружение хорошо зарекомендовало себя в борьбе против российской армии в Нагорном Карабахе.

“Зачем нам “Рафаэли”? Локализация производств будет в Украине, или не будет в Украине? Или, как всегда, вы хотите чтобы у вас все покупали, замкнутых циклов не было, а потом, когда нужно, вы долбанете эмбарго, и мы опять останемся с голым задом?”, - добавил политтехнолог.

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