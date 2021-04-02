В чем заключается специфика работы внештатных сотрудников Службы безопасности Украины и какие пределы их ответственности, рассказал в программе Геннадия Друзенко «Конс титуционная кухня» Виктор Ягун, бывший заместитель председателя СБУ и генерал-майор запаса СБУ.

Прежде всего гость программы касается вопроса «индульгенций» для активистов, деятельность которых граничит с определением «уголовная». По его мнению, трудно однозначно и точно сказать, оправдано ли это и насколько.

Ягун рассказал, кто идет в добровольные помощники: одни - работают с информацией, вторые - участники активных мероприятий. Последние должны быть оформлены и обучены, а также они подписывают определенные документы. Ставя свою подпись, рассказывает генерал-майор, они «берут на себя ответственность за совершение в том числе и правонарушений, которые переходят черту закона».

Кроме этого, все действия на всех уровнях утверждает руководство. Итак, осознание возможных последствий, в частности чрезвычайных, например, смерть человека, требуется не только от самого внештатного работника, но и от его руководителя. «Человек, который ставит подпись на этом задании для этого лица, он должен понимать эту всю ответственность», - отмечает Ягун. Поэтому ответственность они также разделяют вместе.

Тем не менее, генерал-майор считает систему подготовки внештатных сотрудников Службы безопасности Украины уничтоженной. К этому привело, в частности, СМИ, где сотрудников активно обсуждали и расшифровывали. В таком случае общество отказывается оказывать им помощь, боясь и себе нажить неприятности.

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