Как развивалась климатология с политической и экономической позиций, объяснил в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» Виктор Куртев, эксперт по энергетике.

«В семидесятых годах, когда наука о климате была больше наукой, чем политикой...», - вспоминает гость программы и рассказывает дальше о прогнозах тех времен. Так, всегда говорилось скорее о похолодании, чем о потеплении, его в принципе сейчас не предусматривают. Куртев приводит мнения экспертов, что нынешней в ситуации «межледниковья», в которой живет человечество, скоро придет конец, позднее всего это произойдет за 300 лет. Так, циклы Меланковича свидетельствуют о похолодании в будущем.

Эксперт обращается к теме капитализма США в 1970-х годах, который исчерпал себя на тот момент и требовал определенной «периферии» для распространения влияния. Но ситуация отнюдь этого не обеспечивала: мир условно разделился между двумя политическими силами - Советским Союзом и Соединенными Штатами. Тем не менее, американское правление уже отработало меры, позволявшие увеличить рынок при минимальных возможностях. Этот комплекс, сообщает Куртев, назывался Рейганомикой и с этим связана его теория развития климатологии.

«Они начали финансировать спрос эмиссионными кредитными деньгами», - рассказывает эксперт об изобретении правительства. Это в свое время привело к успешной научно-технической революции, к началу развития отраслей цифровых технологий. «Если говорить с точки зрения климата, шел параллельный процесс имплементации идей неомальтузианства», - говорит он. Как следствие, в 1992 году подписали Рамочную конвенцию ООН об изменении климата, а в 1997 году - Киотский протокол об ограничении выбросов.

Значит, так происходило развитие науки и климатологии, в частности. Но, по мнению Куртев, уже 30 лет как эта отрасль превратилась в арену политических игр.

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