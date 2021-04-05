Кабинет министров нарушает множество условий меморандума, который был подписан с инвесторами в возобновляемую энергетику страны, что ставит под риск увеличение производства экологической энергии для государства.

Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

Он напомнил, что из-за долгового кризиса инвесторы не получают средства за произведенную «зеленую» энергию в стране и поэтому приостановили строительство новых станций.

«Инвесторы в ВИЭ, это те самые люди, которые инвестируют в торговлю, в перерабатывающие предприятия. В принципе, когда правительство подписывает какие – то документы, меморандумы, берет на себя обязательства, а потом не выполняет их впервые, то смотришь на них с опаской, второй раз – с недоверием, а в третий - с насмешкой», - сказал Тынный.

По его словам, солнечная энергетика в Украине доминировала в развитии из-за простоты строения и благоприятный климат, последние два годы стремительное развитие ветроэнергетика получила, а солнечные проекты почти остановлены.

«Солнце и ветер – составляют хребет чистой энергетики и за ними будущее», - подчеркнул Тынный.

Напомним, по информации НБУ, на фоне кризиса в отрасли зеленой энергетики чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину за 2020 год составил 868,2 млн долларов, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток ПИИ зафиксирован впервые с 2015 года.

По состоянию на 1 апреля предприятиям зеленой энергетики перечислено 4,6 млрд грн. Уровень расчетов государства по выплате долгов 2020 года составляет 20%. Задолженность госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед предприятиями возобновляемой энергетики составляет 17,8 млрд грн.

Как сообщалось, по результатам опросов, которые организовала экспертная организация DiXi Group, более 80% украинцев заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в окружающую среду и поддерживают развитие зеленой энергетики в Украине.

Европарламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Представитель Еврокомиссии в Украине Торстен Велерт отмечает, что Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020-м меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.