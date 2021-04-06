Как известно, Жанне Фриске и Анастасии Заворотнюк диагностировали страшное заболевание - рак мозга. Обеим артисткам до этого проводили процедуру ЭКО, что вызвало бурю обсуждений в Сети. Многие уверены, что именно ЭКО стало причиной их болезни. Так ли это на самом деле?

Ведущий репродуктолог в ICSI Clinic, к.м.н., заслуженный врач Украины Александр Дарий специально для Сlutch рассказал о том, может ли неоднократное проведение процедуры ЭКО спровоцировать развитие онкологического заболевания.

"Такие страхи действительно существуют. В основном безосновательно. Научные работы, которые проведены за десятилетия существования ЭКО, показали, что до 12-14 циклов стимуляции нет никаких вредных последствий в плане онкологии на будущее.

Есть работы, которые говорят: "Да, после 12-14 циклов стимуляции появляется какое-то увеличение каких-то видов онкологии". Но опять же это увеличение настолько незначительное, что оно может иметь очень серьезные статистические погрешности и не отвечать объективно на вопрос об увеличении рисков онкологии.

Статей и исследований на эту тему очень много. Одни говорят, что вероятность развития рака незначительно увеличивается, другие говорят, что нет. Это тоже самое, что говорить о смертельной опасности помидоров. Мол миллионы людей умерли, а ведь все они ели помидоры.

Поэтому со статистикой нужно быть очень осторожными, иначе можно сделать неправильные выводы. Однако это не повод не продолжать исследования в этом направлении", - сообщил репродуктолог.