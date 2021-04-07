Ситуация с коронавирусом в Украине тяжелая, а потому власти приходится действовать. В частности, с 5 апреля в столице усилили ограничения, локдаун продлится до конца месяца. Но нельзя забывать, сколько украинцев уже стали жертвами болезни за все это время: 36 тысяч погибли, а 1,8 миллиона - заразились.

О влиянии COVID-19 на здоровье рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» инфекционист Вадим Аристов.

Прежде всего, гость программы расставляет важные акценты и объясняет разницу между коронавирусом и гриппом. «Это не грипп, это не та инфекция, которая попала в носоглотку и опустилась максимум до легких», - говорит Аристов. Коронавирус работает иначе: он прикрепляется к рецепторам сосудистого тонуса, которые размещены по всему телу, а потому удар приходится не только на легкие, но и на другие системы - нервную, кровеносную, по некоторым данным даже на митохондрии.

Сложность ситуации в мире заключается в том, что вирус такого вида человечество еще не переживало. Поэтому, говорит инфекционист, организм больного взаимодействует с ним впервые. «Глубокая перестройка организма, чтобы выжить, оставляет свои последствия», - объясняет он и добавляет, что предостерегает людей от такой реабилитации.

Так или иначе, но COVID-19 ближе всего стоит к респираторной инфекции, а в этом есть своя специфика. Антитела, которые обеспечивают человеческий иммунитет, не могут функционировать долго. Для клеточного же иммунитета, продолжительность которого достигает 17 лет, нужна вакцина, доступа к которой еще нет.

Напоминаем, Амосова объяснила, почему вакцинация от COVID-19 - необходимый шаг.

Ранее Politeka сообщала о том, что Шмыгаль сделал заявление по поводу локдауна по всей Украине.