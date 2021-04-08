Вирусная и бактериальная пневмонии имеют свои особенности, по каким их можно выявить и вылечить.

Об этом сказал терапевт Борис Скачко в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

“Бактериальная пневмония - ее вылечить легко. Потому что она сразу себя проявляет. При развитии бактериальной инфекции всегда есть очаг. И если это очаг в легких - то всегда будет кашель, всегда будет выделение мокроты, и всегда будет повышенная температура. И при пневмонии очень часто типичная картина, когда утром она может быть нормальной и субфебрильной, то есть, до 38 градусов, а к вечеру, как правило, она повышается”, - сказал Борис Скачко.

Он отметил, что бактериальная пневмония длится от 2 до 4 недель, в зависимости от лечения, и поэтому если утром нормальная температура - это не говорит о том, что человек здоров. Для лечения назначаются антибиотики.

“Вирусная пневмония, к сожалению, она сразу не видна. Вирус вызывая поражения легких, для людей часто это шок, когда он идет на рентген или на КТ, ему говорят, минус 10, 15, 20 процентов - дыхательная поверхность уменьшилась. Но при этом человек себя чувствует неплохо в состоянии покоя. И в принципе пульсоксиметры помогают человеку мониторить состояние органов дыхания. Потому что в состоянии покоя оксигенации может хватать”, - добавил Скачко.

По его словам, именно ухудшение переносимости физических нагрузок является признаком того, что нужно обратить внимание на дыхательную систему.

“Предупредить бактериальную и вирусную пневмонию относительно легко. Нужно просто правильно относиться, не шапкозакидательски к инфекциям, а с уважением. Нужно понимать - опасная инфекция, чем закончится - мы не знаем. Но если мы поможем организму работать правильно, подготовим его к инфекции, будем правильно сопровождать с начальных проявлений, то с наибольшей вероятностью и закончится инфекция легко”, - отметил терапевт.

Как сообщала Politeka , Амосова дала рекомендации по поводу прививки от COVID-19 .