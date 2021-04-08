Как нужно бороться с осложнениями при коронавирусной инфекции? На что в первую очередь следует обращать внимание?

Советы в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» даёт терапевт, фитотерапевт, писатель и медицинский блогер Борис Скачко.

«При осложнениях в первую очередь нужно перейти на домашний режим, лучше всего полупостельный. Чем выше физическая нагрузка, тем больше белков мышечная система отнимает у системы иммунной. Поэтому вероятность развития осложнений повышается, и это касается не только коронавируса, а любой инфекции. В таких случаях нельзя знать заранее, с каким именно вирусом мы имеем дело», - подчёркивает врач.

По его словам, с обычным вирусом иммунная система сама справится за несколько дней. Но коронавирус – это сейчас особо опасная инфекция. Именно поэтому сейчас все торопятся с вакцинацией, пусть даже вакцины не до конца проверены – на их полную проверку нет времени.

Ранее, как сообщает Politeka, этот эксперт дал рекомендации о том, как следует стирать и гладить медицинскую маску .