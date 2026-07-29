Українцям радять підготуватися до графіків відключення світла у Кіровоградській області на 30 та 31 липня.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 30 та 31 липня вводять ерез планові та профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 30 та 31 липня необхідні для технічного обслуговування обладнання, оновлення окремих елементів мережі та підвищення надійності електропостачання.

За інформацією АТ «Кіровоградобленерго», 30 липня з 09:00 до 17:00 планові роботи виконуватимуться в населеному пункті Олександрівка. На час ремонту без електроенергії тимчасово залишаться окремі адреси:

Олександра Назаренка — 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65

Юрія Кулинича — 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44

Також 30.07.2026, з 09:00 до 18:00 ремонтні бригади працюватимуть одразу в селі Розумівка, проте знеструмлять тільки наступні вулиці:

Набережна — 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 35, 38, 44, 45, 48, 53, 57, 62

Солов’їна — 22, 24, 29

Центральна — 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29

Наступного дня, 31 липня, планові роботи також триватимуть. Так, з 09:00 до 17:00 електропостачання буде тимчасово обмежене у селі Вищі Верещаки. Знеструмлення торкнуться окремих вулиць:

Тясминська — 55, 57, 59, 61, 100, 116, 120, 122, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158

Шкільна — 1, 5

Польова — 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 18, 21, 28, 29, 30, 34, 37, 39, 41, 43, 57

Крім того, 31.07.2026, з 09:00 до 18:00 ремонтні роботи проводитимуться у селі Павлиш. Тимчасові відключення заплановані на вулицях:

Коцюбинського пров. — 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63

Коцюбинського — 2А.

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