Зміни передбачають оновлені правила та впровадження нової грошової допомоги для ВПО в Миколаївській області.

З 1 серпня набудуть чинності низка нововведень, які стосуватимуться грошової допомоги для ВПО в Миколаївській області, пише Politeka.net.

Зміни передбачають оновлені правила надання житлових ваучерів, нові можливості фінансової допомоги для ветеранів з інвалідністю, цифровізацію послуг для ВПО та спрощення процедури оформлення компенсацій за пошкоджене житло.

Одним із ключових нововведень стане зміна умов отримання державних житлових ваучерів. Відтепер допомога надаватиметься лише тим громадянам, які дійсно не мають інших можливостей для забезпечення себе житлом.

Нові критерії передбачають, що претендувати на ваучер не зможуть особи, які після 24 лютого 2022 року добровільно продали або подарували належне їм житло. Також державна підтримка не призначатиметься громадянам, які оформили реєстрацію на тимчасово окупованих територіях уже після їх захоплення.

Крім того, змінюються правила використання житлових ваучерів у поєднанні з державною програмою пільгового кредитування «єОселя». Якщо громадянин одночасно користується двома механізмами підтримки, житловий ваучер дозволятиметься використати виключно як перший внесок за іпотечним кредитом.

Грошова допомога в Миколаївській області для ветеранів ВПО з інвалідністю

Ветерани та ветеранки (зокрема зі статусом ВПО), які повністю або частково втратили зір на війні, зможуть отримати до 95 тисяч гривень цільової підтримки від Червоного Хреста. Заявки приймають структурні підрозділи з питань ветеранської політики. Кошти виплачуватимуть з 1 серпня до 30 жовтня 2026 року на спеціальні рахунки, а витратити їх можна на 26 видів адаптивної техніки та спеціалізованої електронних приладів.

Подати заявку на отримання коштів можна через структурні підрозділи з питань ветеранської політики. Виплати здійснюватимуться з 1 серпня до 30 жовтня 2026 року на спеціальні банківські рахунки. Отримані кошти можна буде використати на придбання одного з 26 видів адаптивної техніки або спеціалізованих електронних пристроїв, необхідних для реабілітації та повсякденного життя.

Водночас набувають чинності положення нового закону №12301, який комплексно змінює систему надання державної підтримки внутрішньо переміщеним особам. Однією з головних новацій стане повна відмова від паперових довідок ВПО. Їх замінить електронний витяг із державного реєстру, що має спростити отримання послуг та зменшити кількість бюрократичних процедур.

Ще одне важливе нововведення полягає у зміні принципу призначення державної допомоги. Надалі розмір виплат визначатиметься не лише за фактом наявності статусу внутрішньо переміщеної особи, а й з урахуванням індивідуальних потреб конкретної сім'ї, її матеріального становища та життєвих обставин.

Також уряд ухвалив рішення про спрощення процедури оформлення компенсацій за пошкоджене або зруйноване житло. Для громадян, які втратили документи через бойові дії, строк подання документів для отримання компенсації за тимчасове проживання збільшено з 60 до 90 днів.

Крім цього, підтвердити факт пошкодження чи руйнування житла тепер можна буде за допомогою акта дистанційного обстеження. Такий механізм має суттєво полегшити оформлення компенсацій для мешканців територій, де проведення звичайного обстеження є небезпечним або неможливим.

Джерело: ГО "ВПО України"

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