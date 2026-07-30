Варто заздалегідь ознайомлюватися з актуальними графіками відключення світла в Одеській області на 31 липня.

Графіки відключення світла в Одеській області на 31 липня запроваджено через планові та профілактичні роботи, пише Politeka.net.

У п’ятницю, 31 липня 2026 року, ДТЕК Одеські електромережі проводитиме профілактичні роботи для підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям в електричних мережах. Саме у зв'язку з цим триватимуть планові графіки відключення світла в Одеській області на 31 липня.

31 липня не буде електрики з 09:00 до 19:00 години у селищі Ясенове Перше. Через проведення профілактичних робіт електропостачання тимчасово припинять для споживачів, які проживають на десятках вулиць населеного пункту, зокрема:

Грушевського — 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19

Незалежності

Покровська — 1, 2, 3, 4

Січових Стрільців — 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

31.07.2026 року з 09:00 до 19:00 години вводять додаткові графіки відключень в селі Ясинове Друге за такими адресами:

Героїв України — 136, 188–244

Джерельна — 1, 2

Молодіжна — 34, 35, 40,

Степова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 35, 36

З 09:00 до 19:00 години у селі Гвоздавка Перша на час проведення ремонтних робіт електропостачання буде тимчасово припинене для частини споживачів на вулицях:

Енергетична — 186

Затишна — 2, 3, 4, 5, 6

Зоряна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 31

Молодіжна — 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 27,

Надії — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15

Одеська — 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12

Сонячна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

пров. Молодіжний — 1, 2, 3, 4, 5, 7

пров. Тихий — 10

З 09:00 до 19:00 години масштабні профілактичні роботи проведуть і в селі Гвоздавка Друга. Через це без електроенергії тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44

Затишна — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 59, 60, 61, 62, 65, 68

Кар’єрна — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

Квіткова — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Лісова — 1

Нова — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 13А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

Одеська — 2

Олімпійська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, Б/Н

Польова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 28А, 29

Річкова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 21, 23

Свято-Михайлівська — 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12

Яблунева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 71, 73, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 95, 97, 98, 99, 100–156, 154А, 155Б, 459.

31 липня не буде електрики в селі Шликареве. Обмеження триватимуть за окремими адресами. Зокрема світло вимикатимуть на вулицях:

Квіткова — 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10

Молодіжна — 1, 2, 4, 5, 7, 11, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26

Перемоги — 3

Солов’їна — 2

Сонячна — 2

Степова — 9, 10, 11, 12, 13.

Джерело: Зеленогірська селищна рада

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