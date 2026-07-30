Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому також торкнеться приватного сектору.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому можуть розглянути після завершення громадського обговорення, пише Politeka.net.

Йдеться про можливу зміну вартості послуги з вивезення побутових відходів, яку надалі має затвердити виконавчий комітет міської ради.

Ініціатором перегляду виступило ТОВ «ЕКОСТАЙЛ». Підприємство подало оновлені економічні розрахунки, пояснивши звернення суттєвим збільшенням виробничих витрат, передусім через подорожчання дизельного пального.

У компанії зазначають, що чинний розрахунок більше не покриває фактичних витрат, пов'язаних із наданням послуги. Саме тому було підготовлено проєкт із новими показниками, який оприлюднили для ознайомлення жителів громади.

Якщо документ підтримають, для мешканців багатоквартирних будинків щомісячна плата становитиме 89,45 гривні на одну особу. Це на 2,22 гривні більше за нинішній показник.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому також торкнеться приватного сектору. Для його жителів пропонують встановити оплату на рівні 93,70 гривні з людини, що на 2,31 гривні перевищує чинний тариф.

Представники підприємства наголошують, що перегляд вартості пов'язаний із подорожчанням пального та витратами на роботу спеціалізованої техніки, яка забезпечує регулярне вивезення сміття.

У міській раді повідомили, що фінансове обґрунтування перебуває у відкритому доступі. Після завершення громадського обговорення матеріали передадуть на розгляд виконавчого комітету, який ухвалить остаточне рішення.

До моменту затвердження нових розцінок мешканці сплачуватимуть за чинними умовами. У разі схвалення змін влада окремо повідомить дату набуття ними чинності.

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