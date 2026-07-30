Подорожчання проїзду в Хмельницькому офіційно набуло чинності 20 липня після рішення міської влади про перегляд тарифів на перевезення, пише Politeka.net.

Відтепер пасажири користуються громадським транспортом за новими розцінками.

Інформацію про це надає Хмельницька міська рада.

Зміни затвердили після аналізу економічної ситуації у сфері перевезень. У міській адміністрації пояснили, що попередня вартість залишалася незмінною тривалий час, однак зростання витрат зробило її перегляд неминучим.

Згідно з оновленими тарифами, поїздка автобусом або маршрутним таксі коштує 20 гривень. Для тролейбусів встановили окрему ціну — 14 гривень.

У мерії зазначають, що головними причинами стали підвищення цін на пальне, електроенергію, запасні частини, ремонт техніки та її обслуговування. Саме ці чинники суттєво вплинули на собівартість перевезень.

Подорожчання проїзду в Хмельницькому водночас не зробило місто одним із найдорожчих за транспортними тарифами серед обласних центрів. У низці інших регіонів країни пасажири вже сплачують за автобусні маршрути від 22 до 25 гривень, а вартість користування електротранспортом подекуди ще вища.

Заступник міського голови Микола Ваврищук повідомив, що місцева влада намагалася якомога довше зберігати попередні тарифи. Однак збільшення виробничих витрат змусило ухвалити відповідне рішення.

Оновлені розцінки вже застосовують на всіх міських маршрутах. Очікується, що додаткові надходження допоможуть підтримувати справний стан рухомого складу, покращувати технічне забезпечення та забезпечувати стабільну роботу перевізників.

Мешканцям рекомендують враховувати нову вартість під час планування щоденних поїздок, а за актуальними змінами стежити на офіційних інформаційних ресурсах міської ради.

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