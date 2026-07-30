Дефіцит продуктів в Житомирській області може виникнути через спеку.

Дефіцит продуктів в Житомирській області поки не прогнозується, однак аномальна спека може вплинути на врожай соняшнику в Україні, пише Politeka.net.

Аграрії попереджають, що тривале підвищення температури під час цвітіння здатне знизити врожайність культури на 10–15%.

Найскладнішим для рослин вважається період формування насіння. Саме тоді нестача вологи та високі температури можуть суттєво погіршити майбутній збір. За нинішніми оцінками, валове виробництво соняшнику очікується на рівні 12,9–13,6 мільйона тонн, але погодні умови ще можуть скоригувати цей прогноз.

Експерти Українського клубу аграрного бізнесу зазначають, що соняшник краще переносить короткочасну посуху, ніж кукурудза. Проте затяжна спека у критичні фази розвитку все одно негативно позначається на врожайності. Найбільші ризики зберігаються для південних регіонів, де вже тривалий час відчувається дефіцит вологи.

Дефіцит продуктів в Житомирській області наразі не очікується, однак можливе скорочення збору соняшнику здатне вплинути на ринок рослинної олії та окремих продовольчих товарів у майбутньому.

Складний сезон переживають і пасічники. Через спеку соняшник виділяє менше нектару, тому бджоли збирають значно менше меду. Представники галузі вже повідомляють про нижчі обсяги виробництва та підвищення роздрібних цін.

Фахівці наголошують, що подальша ситуація значною мірою залежатиме від погоди найближчими тижнями. Якщо регіони отримають достатню кількість опадів, частину потенційних втрат урожаю ще вдасться уникнути.

Джерело: agroreview

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