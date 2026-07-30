Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі насамперед розрахована на певні категорії.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі продовжує надаватися в межах програми «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV», яку реалізує благодійна організація «Карітас» для підтримки людей, чиї оселі постраждали внаслідок бойових дій, пише Politeka.net.

Інформацію про умови участі оприлюднили на офіційному ресурсі організації. Ініціатива передбачає відновлення будинків і квартир, які отримали пошкодження, однак залишаються придатними для ремонту.

Проєкт охоплює заміну вікон, дверей, ремонт покрівель, перекриттів, а також, за потреби, відновлення систем електро- й водопостачання. Водночас підтримка не поширюється на об'єкти, що потребують повної реконструкції.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі насамперед розрахована на людей похилого віку, внутрішньо переміщених осіб, самотніх громадян, багатодітні сім'ї та інші соціально вразливі категорії.

Подати заявку можуть власники нерухомості, пошкодженої після 24 лютого 2022 року. Для участі необхідно підтвердити право власності й відповідність вимогам програми.

Передбачено два формати підтримки. У першому випадку заявники отримують грошовий грант для самостійного проведення ремонту, у другому всі роботи виконують підрядні організації, які співпрацюють із благодійним фондом.

Представники «Карітасу» зазначають, що реалізація ініціативи залежить від фінансування та актуальних потреб громад. Через це перелік населених пунктів, умови участі й доступні види підтримки можуть оновлюватися залежно від безпекової ситуації.

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