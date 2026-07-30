Подорожчання продуктів у Черкаській області продовжує відображатися на вартості популярних товарів, повідомляє видання Politeka.net.

Наприкінці липня покупці платять більше за окремі м'ясні, молочні продукти та живу рибу.

Найвідчутніше зросла ціна вареної ковбаси «Алан Лікарська». Середня вартість кілограма досягла 506,08 гривні, тоді як наприкінці червня показник становив 474,33 гривні. Таким чином, за місяць товар додав у ціні 31,75 гривні. У магазинах вартість коливається від 456,90 гривні в Auchan до 547 гривень у Megamarket.

Подорожчання продуктів у Черкаській області торкнулося й рибної категорії. Живий короп наразі продається в середньому по 299,50 гривні за кілограм. Для порівняння, ще місяць тому середній показник становив 265 гривень, тобто приріст склав 34,50 гривні.

Менш помітні зміни зафіксували у сегменті молочної продукції. Маргарин «Щедро Вершковий особливий» жирністю 72,5% подорожчав із 44,63 до 45,36 гривні за упаковку вагою 250 грамів. Незважаючи на незначне зростання, ціни в різних торговельних мережах залишаються різними.

Експерти зазначають, що на формування вартості впливають витрати виробників, логістика, сезонні чинники та попит. Саме тому цінники у магазинах можуть змінюватися навіть протягом одного місяця.

Фахівці рекомендують регулярно порівнювати пропозиції різних торговельних мереж, оскільки це дозволяє помітно заощадити на щоденних покупках.

Подальша цінова динаміка значною мірою залежатиме від обсягів поставок, сезонної пропозиції та витрат виробників.

Джерело: Мінфін

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