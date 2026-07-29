Графіки відключення світла у Вінницькій області на 30 та 31 липня триватимуть через заходи, покликані зміцнити стабільність роботи енергосистеми.

Українцям детально розповіли, якими будуть графіки відключення світла у Вінницькій області на 30 та 31 липня, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 30 та 31 липня вводять через плановий та профілактичний ремонт. Всі роботи мають плановий характер і проводяться для перевірки технічного стану мереж, заміни зношеного обладнання та запобігання можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

За даними АТ «Вінницяобленерго», графіки відключення світла у Вінницькій області діятимуть 30 липня у місті Бершадь. Роботи проводитимуться поетапно, а без електроенергії з 8 до 17 години тимчасово залишаться окремі будинки за адресами:

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 35

Івана Виговського — 1, 2, 3, 4, 6, 10, 14, 16, 22, 28, 30, 32, 46, 48, 54, 56, 62, 64, 68, 70, 74, 76, 80, 87

30.07.2026, з 08:00 до 17:00 планові роботи виконуватимуться у місті Хмільник. На час ремонту електромереж електропостачання буде тимчасово припинене для споживачів на таких вулицях:

Б. Хмельницького — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Затишна — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 33

Крушельницької Соломії — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31

Меморіальна — 46, 57

Олійника — 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34

Північна — 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46А, 47, 49

Ринкова — 4, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25

пров. Б. Хмельницького — 4, 6

пров. Пирогова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25

пров. Ринковий — 4, 6, 8, 10

31.07.2026, з 08:00 до 17:00, ремонтні бригади працюватимуть і в селі Будків. Через виконання профілактичних заходів тимчасові відключення електроенергії заплановані на вулиці:

Садова — 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 31 липня будуть діяти в частині села Великий Митник. Знеструмлення триватимуть з 08:00 до 17:00 години за адресою:

Урочище Приміське — 1, 3.

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